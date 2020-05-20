- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نفذت ساكنة دوار توربضيط، إقليم ميدلت، اليوم الثلاثاء، خطوة احتجاجية من داخل المنازل، بسبب عدم توصلهم بالدعم المخصص للأسر الفقيرة، من صندوق مكافحة فيروس “كورونا”.
وحسب مصادر محلية، فإن العديد من الأسر بدوار تربضيط قيادة بوزمو ضواحي ميدلت، لم تتوصل بالدعم.
وأضاف المصدر ذاته، أن المحتجين اختاروا شكلًا احتجاجيًا يحترم حالة الطوارئ الصحية، بتعليق لافتات على جدران منازلهم تحمل رسائلهم: “هناك من استفاد من الشطر الثاني، وهناك من يموتون جوعا…بقى فدارك” و”تضررنا واستأنفنا ولازلنا ننتظر”.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أعلن، أمس الاثنين، بالبرلمان أن الحكومة قررت إطلاق منصة إلكترونية لتلقي ومعالجة شكايات المواطنين العاملين بالقطاع غير المهيكل الذين لم يتوصلوا بالدعم.
كانت هذه تفاصيل خبر “هناك من استفاد وهناك من يموتون”..بيوت الفقراء بميدلت تعتليها لافتات الاحتجاج على الإقصاء من الدعم- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.