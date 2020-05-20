شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة المكسيكية إن البلاد سجلت 2713 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، في أكبر زيادة يومية حتى الآن مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 54346.
وسجلت السلطات أيضا 334 وفاة جديدة لتكون هذه هي المرة الثانية التي يتجاوز فيها عدد الوفيات 300 حالة.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 5666
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