شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يقرر وقف إطلاق النار والابتعاد عن طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش الوطني الليبي، وقف إطلاق النار من جانب واحد لتجنب إراقة الدماء في نهاية شهر رمضان وإعطاء فرصة لاستعداد المواطنين لعيد الفطر. وقال، إنه قرر الابتعاد عن طرابلس لمسافة 2 إلى 3 كيلو مترات على جميع الجبهات بدءا من اليوم الأربعاء.

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