«غوتيريش» يدعو لحل خلافات «سد النهضة» بالطرق السلمية

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وأبان دوجاريك في بداية المؤتمر الصحفي اليومي الافتراضي المنعقد اليوم من نيويورك أن الأمين العام للأمم المتحدة يلاحظ التقدم الجيد في المفاوضات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية السودان حتى الآن، ويشجع الأطراف الثلاثة على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق منفعة متبادلة.
ولفت دوجاريك النظر إلى أن الأمين العام غوتيريش، يشدد على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن السد، التي تنص على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية والفوز المشترك ومبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن الأمين العام يشجع التقدم صوب التوصل إلى اتفاق ودي وفقا لروح هذه المبادئ.
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