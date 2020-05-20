شكرا لقرائتكم خبر عن «حزب الله» الإرهابي يجني 20 مليار دولار من التهريب والان نبدء بالتفاصيل

ضجت وكالات الأنباء المحلية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ مطلع الأسبوع بصور وفيديوهات عن الشاحنات المحملة بأكياس الطحين والصهاريج المحملة بالمازوت التي يتم تهريبها إلى سوريا، وتؤكد هذه الفضيحة أن فساد حزب الله «بالجملة» بالمليارات، في حين أنه يترك الفساد «المفرق» لغيره من اللصوص الصغار أصحاب الملايين الذين يمثلون أحزابهم في السلطة.

وكشفت المصادر المتابعة لملف التهريب الذي يرعاه حزب الله عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية إلى سوريا، أن قيمة التهريب منذ خمس سنوات فاقت الـ 20 مليار دولار، لأن المواد المهربة من قمح وطحين ومحروقات وغيرها مدعومة من مصرف لبنان بنسبة 85%، إضافة إلى انخراط الحزب في ملف سحب الدولارات التي ندر وجودها في بيروت لتتأمن للأسواق السورية.

وردا على تكشف تلك الفضيحة، ظهر حسن نصرالله أمين عام حزب الله قبل أيام، ليعترف بالتهريب دون أن يتبناه، ولكن دون أن يستنكره، وبالمقابل عمد إلى تسييس الملف بعرض مقايضة غير مباشرة يعلم هو قبل غيره استحالة تطبيقها، وهي التطبيع مع نظام بشار الأسد الذي يرزح تحت حصار وعقوبات دولية لا يمكن للبنان أن يتحمل وزرها. كما رفع سقف كلامه، مشككا بحصول لبنان على مساعدات خارجية وهو ما يجري التباحث فيه مع صندوق النقد الدولي، مبررا بأنه لا قدرة للمانحين المفترضين فيما هم يعانون لمنع اقتصادات دولهم من الانهيار. وبهذا ربط نصرالله ملف التهريب بشرط عودة العلاقات طبيعية بين لبنان وسوريا خلافا لإرادة المجتمع الدولي، وهو شرط يعلم أنه لن يتحقق، محققا هدفه غير المعلن بحماية خطوط التهريب البري عبر ربطه بشرط سياسي لن يتحقق.

وفيما يتعلق بحليفه حسان دياب يبدو حزب الله غير مبال بكل التهم التي يتعرض لها دياب، بأنه يرأس حكومة تابعة لحزب الله، فيظهر دياب الذي يهاجم مصرف لبنان في كل فرصة ويتحدث عن فجوة فيه، متعاميا عن الفجوات الهائلة التي تكشفت مع فضائح تهريب من طحين ومازوت مدعوم وعملة صعبة، متسببة بخسائر سنوية تقدر بـ 4 مليارات من الدولارات أي نصف ميزانية لبنان، إكراما لعيون حليفه حزب الله وحليف حليفه بشار الأسد.

وعلق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قائلا: «كل يوم يمر يحمل في طياته خسارة بعشرات ملايين الدولارات وماذا تنتظر الحكومة لاتخاذ قرار واضح ونهائي وصريح وحاسم لتكليف الجيش والقوى الأمنية المعنية بإغلاق هذه المعابر نهائيا؟».