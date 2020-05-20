شكرا لقرائتكم خبر عن نظام أردوغان يحرم مناطق الأكراد من التدابير لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت صحيفة «أحوال» التركية أن السلطات التركية تضطهد أكراد البلاد بالإهمال الفادح في تقديم الدعمين الطبي والاجتماعي لهم ولمدنهم في ظل تفشي فيروس كورونا.

وبحسب تقرير لـ «نورجان بايسال»، فإن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان ترك المدن الكردية في جنوب شرق البلاد تفتقر لاختبارات طبية ولأطباء ولأي تدابير وقائية.

ومضت تقول «لا تزال شوارع ديار بكر تكتظ بالمارة والسيارات رغم تفشي الوباء. ولم يغلق إلا نصف محلات المدينة».

وبحسب التقرير، فإن من يدير المدينة مسؤول عينته الحكومة، كما هو الحال في معظم المدن التركية الأخرى ذات الغالبية الكردية، وذلك بديل عن رئيس البلدية المنتخب سلجوق ميزراكلي، الذي تم سجنه مع معظم رؤساء البلديات الكردية الأخرى، بتهم دعم مجموعات إرهابية.

تهم بالإرهاب

وأضاف التقرير: «خلال فترة الطوارئ التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، سرح النظام 20 ألف عامل في المجال الصحي، منهم 3315 طبيبا، بسبب اتهامهم بالإرهاب. وكان عدد كبير من الذين فقدوا مصادر عيشهم أطباء، وممرضات، وعاملين صحيين أكرادا».

ونقل التقرير عن محمد شريف ديمير، رئيس الغرفة الطبية في ديار بكر، الذي يواجه العديد من التهم بالإرهاب، قوله إن المشتبه في إصابتهم بكورونا في ديار بكر عددهم كبير في ضوء أن مستشفيات المدينة غير مجهزة للكشف على المصابين، وترسل الاختبارات إلى أنقرة في عملية تستغرق أياما.

ومضى التقرير يقول «بسبب منع الإدارات المحلية من التصريح عن عدد الإصابات في مناطقها، لا يستطيع ديمير تحديد عدد المصابين بكورونا، وليست عنده معلومات إضافية عما يجري داخل مستشفيات المدينة».

إغلاق الحدود

وتابع التقرير «في الأيام الأولى للوباء، انتشر فيروس كورونا عبر المدن الكردية في تركيا. وقررت الحكومة، في فبراير الماضي، إغلاق الحدود مع إيران، والعراق، ولكن القرار جاء متأخرا، بعد وصول عدد كبير من المصابين من إيران، التي تعد بؤرة للفيروس، إلى شرق تركيا ومناطق أخرى».

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ونقل التقرير عن طبيبة تعمل في مستشفى حكومي، قولها إنها تخشى الذهاب إلى عملها، لأن التدابير في المستشفيات غير كافية، ولا تتوافر للعاملين في الحقل الصحي معدات حماية وقفازات، ما يمنع الأطباء من حماية أنفسهم من الفيروس.

ومضى التقرير يقول «يسبب إغلاق حضانات الأطفال دون توفير بدائل مشاكل أخرى لأشخاص مضطرين لمزاولة أعمالهم رغم الوباء، مثل الأطباء والممرضات وعناصر الشرطة وعمال البلديات».

ونقل عن طبيب يعمل في «فان»، وهي مدينة تركية ذات غالبية كردية على الحدود مع إيران، قوله «كان من الصعوبة ضبط الحدود مع إيران، ودوما كان يجد اللاجئون وسيلة لعبورها».

اتفاق السلام

وأردف التقرير «بعد انهيار اتفاق السلام بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور في يوليو 2015، اندلع القتال من جديد في عدد من الولايات الكردية، داخل المدن، وتم تدمير عدد من المدن الكردية خلال فترات حظر التجول العسكري والاشتباكات المسلحة، ما أدى لتشريد الملايين». وأضاف «جميع هيئات المجتمع المدني التركية مغلقة بقرار حكومي بتهمة دعم تنظيمات إرهابية. وتم تسريح آلاف من المدرسين والأطباء الأكراد من أعمالهم في المنطقة. واعتقل ما يزيد على 10 آلاف شخص، منهم برلمانيون، ورئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي».

وأردف التقرير «أغلقت الحكومة مراكز نسائية، وثقافية، وبنوكا للطعام ومراكز فنية كردية. ووصل الأمر إلى درجة إغلاق نواد كردية لكرة القدم، وبالتالي لم يعد هناك وجود لمؤسسة قوية أو زعيم قادر على مخاطبة الجالية الكردية في وقت الأزمات مثل وباء فيروس كورونا».

معادلة صعبة

ونقل موقع أحوال عن صحيفة الغارديان البريطانية، في مقال لها الإثنين القول «وجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ما زال في السلطة منذ نحو ربع قرن، نفسه أمام معادلة صعبة، ما بين كبح انتشار الفيروس والحفاظ على الاقتصاد الذي كان يُفاخر به حتى قبيل بدء الأزمة الاقتصادية في العام 2018 الذي شهد بدء التدهور الحاد في الليرة التركية.

الادعاء الكاذب بأن كل شيء تحت السيطرة، والتهرب من المسؤولية، والاختباء من الرأي العام، واستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية، وتصاعد عمليات تشتيت الانتباه المصطنعة وإلقاء اللوم على وسائل الإعلام، كلها أنماط سلوكية شائعة أظهرها أقوى وأكثر قادة العالم ابتذالا».

وحول أخطاء أردوغان وفشله في مواجهة الوباء، يقول سايمون تيسدول في مقاله بالغارديان «استدعى الفيروس في تركيا الكثير من الأخطاء إلى ساعة الحساب. فلم يؤدّ الاقتصاد الهش هيكليا، وملاحقة المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ومناخ الخوف الذي أوجده رجب طيب أردوغان، إلى جهد وطني موحد (في مواجهة الوباء)، ما دفع المحللين إلى توقع اقتراب عهد الرئيس السلطان من نهايته».