الجيش اليمني يحقق تقدما جديدا في "نهم" شرق صنعاء

حقق الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، تقدما ميدانيا جديدا في مديرية "نهم" بعد معارك لليوم الثاني على التوالي مع مليشيات الحوثي الانقلابية شرقي صنعاء.



وقال الجيش اليمني، إن عملياته الأخيرة في نهم، ردا على تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية، واعتداءاتها على مواقعه فضلا عن قصف المناطق المأهولة بالسكان، غرب مأرب، ما أسفر عن مقتل مدنيين آخرهم المواطنة "فاطمة الأجدعي".

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة، العميد محمد مشلي، قوله :إن " قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع ومرتفعات "الدخيل، العلق ، الرماة، الاغر، صفراء شنان والدشوش"، في مديرية نهم".

ووفقا للمسؤول العسكري اليمني، فقد كانت المليشيا الانقلابية تتمركز في تلك المرتفعات ،التي حررت، وتستهدف منازل المدنيين.

وأشار المسؤول العسكري، إلى أن قوات الجيش الوطني، أحرزت مكاسب ميدانية تقدر بنحو 11كم، وسط انهيارات واسعة في صفوف المليشيا الحوثية.

وتواصل قوات الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، تقدمها باتجاه جبل "بحرة" الاستراتيجي في ذات المديرية، وفقا للمصدر.

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ورغم التزام الحكومة الشرعية بالهدنة الإنسانية التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية، إلا أن المليشيا الحوثية، واصلت خروقاتها منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في التاسع من إبريل/نيسان الماضي.

وأكدت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365"، أن الخروقات الحوثية للهدنة، بلغت أكثر من 3700 انتهاك، استخدمت فيها المليشيا كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة التي أعلنها التحالف من جانب واحد في 23 مايو/أيار الجاري، وسط تحركات دولية مكثفة لوقف شامل لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الثروة السمكية اليمنية، فقدان الاتصال بسفينة تحمل ركابا بين محافظتي حضرموت، وأرخبيل سقطرى.

وقالت الوزارة، في بيان، إن السفينة التي يطلق عليها "المنار"، أبحرت من ساحل حضرموت قبل يومين وعلى متنها ركابا من أهالي الأرخبيل قبل أن تعلن السلطات المحلية في سقطرى عن فقدان الاتصال بها.

ولازالت القوات البحرية اليمنية تقوم بعملية البحث عن السفينة، كما تم طلب المساعدة من القوات الدولية المتواجدة في المنطقة.