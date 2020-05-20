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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إدارة ترامب تمنح شركة جديدة عقدا لإنتاج أدوية ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020
منحت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقدا تبلغ قيمته 812 مليون دولار لشركة أمريكية لتصنيع الأدوية لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بهدف إنهاء الاعتماد على الخارج.
وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الثلاثاء، إنها منحت عقدا لمدة 4 سنوات قيمته 354 مليون دولار لشركة "فلو" الخاصة لتصنيع الأدوية ومكوناتها لإنتاج بعض الأدوية الأساسية بينها المضادة لـ"COVID-19".
وأوضحت وزارة الصحة أن العقد، الذي تبلغ بقيمه 812 مليون دولار، قابل للتمديد على مدى عشر سنوات.
وذكرت "فلو"، التي تم تأسست في يناير 2020، أن العقد سيساعدها على دعم المخزون الوطني من المواد الفعالة للأدوية الأساسية.
وأضافت أنها بدأت بالفعل في صنع المكونات والنموذج النهائي للجرعات لأكثر من 12 دواء أساسيا لعلاج المرضى في المستشفيات الذين يعانون من أمراض تتعلق بفيروس كورونا المستجد.
وتابعت أنها سلمت ما يزيد على 1.6 مليون جرعة من 5 أدوية عامة أساسية تستخدم لعلاج المرضى بـ"COVID-19"، لتنضم إلى المخزون الوطني الاستراتيجي الأمريكي، وذلك وفق "روسيا اليوم".
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