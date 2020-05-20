المغرب يسجل وفاة واحدة و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193 والإصابات إلى 7023.



وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 93344 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

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وسجلت السلطات الصحية 143 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 3901 في مختلف مناطق المملكة.

وكانت السلطات قررت الاثنين تمديد الإغلاق في البلاد لمدة 3 أسابيع إضافية على خلفية تفشي الفيروس.

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان، وتخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ4.8 مليون حالة حول العالم، في حين تسبب الوباء بوفاة أكثر من 320 ألفا. وأعلن وزارة الصحة السعودية: تسجيل 2509 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، وفيما تم تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاة جديدة و20 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي 132 مصابا، وأفادت وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1214 حالة شفاء و3 وفيات، وفيما سجلت روسيا 9263 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من 300 ألف.