شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يدعم البرلمان العامل والفلاح؟.. تصريحات مهمة من عبد العال تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "دائما منحازين لهم"، بهذه العبارة عبر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عن دعم المجلس التشريعي للعمال والفلاحين بإعبتارهم دائم الإقتصاد الوطني، الأمر الذي أكد عليه في عده مواضع أولهما أثناء إقرار قانون مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة عامين، وكذلك عند مناقشة تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما تناولته تصريحات الدكتور علي عبد العال، بشأن العمال والفلاحين :

1. دعا الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للفلاح والمزارع المصرى لاسيما وأن الزراعة والصناعة هما دعامتين رئيسيتين للاقتصاد.

2. أكد انحياز المجلس دائمًا للعمال والفلاحين لأنهم الظهير الحامي والداعم للدولة المصرية، مضيفًا: "محدش جه ناحية العمال والهدف من تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام أن يزيد راتبه وبالتالي يحسن العامل وضعه وسكنه لما الشركات تربح العامل سيحصل على حقه.

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3. إننا فى مجلس النواب نتحدث عن حقوق العامل والفلاح، وكلنا من قري ونجوع مصر ونحن أكثر من يدافع عنهم، وأن مشروعات إصلاح شركات قطاع الأعمال لاتضر بل تنفع العمال وترفع دخولهم بعد إصلاح الشركات مما يساهم فى تحسين أوضاع العمال.

4. أكد علي تقدير البرلمان للعمال و أن مجلس النواب لا يقبل أى مساس بحقوق العمال.