محمد اسماعيل - القاهرة - قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن شقيقه اكتشف إصابته بفيروس «كورونا» أثناء تواجده في سويسرا لإجراء جراحة.
وأضاف ساويرس، في حوار تلفزيوني مع قناة «روسيا اليوم»: «كان متواجدًا في سويسرا لإجراء عملية جراحية، وتم إجراء تحليل كورونا له، وظهرت النتائج إيجابية، ولكنه تماثل للشفاء».
ومنتقدًا إجراءات الوقاية الشخصية التي يتبعها المصريون لمكافحة فيروس كورونا، قال ساويرس إنها «صفر». وأضاف: «لما بكون ماشي بالعربية وببص على الناس ألاقيهم بيحضنوا بعض في الأتوبيس في ميدان التحرير بقعد أضحك، المفروض لو الفيروس بينتشر كان يجي لينا كل يوم 100 ألف و200 ألف حالة».
وأوضح ساويرس: «من رأيي عودة الحياة من إمبارح، لأن الإصابات في مصر قليلة 400 و500».
كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس يعلن إصابة شقيقه بكورونا: اكتشفها في سويسرا وتماثل للشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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