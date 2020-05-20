شركات صناعة سيارات تستأنف تشغيل مصانعها في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب ا)

أستأنفت شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة جنرال موتورز وفورد موتور وفيات كرايسلر تشغيل مصانعها في الولايات المتحدة بعد إغلاقها منذ أواخر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وطبقت شركات السيارات إجراءات السلامة المهنية والصحة الجديدة للمساعدة في وقف انتشار الفيروس بما في ذلك قياس درجة حرارة العمال وإلزامهم بارتداء الكمامات الواقية وانتظام غسل الأيادي وتعديل دورات العمل، وتركيب جهاز يصدر إشارة تنبيه في حالة اقتراب العمال من بعضهم البعض بأكثر مما يجب وقفا لقواعد التباعد الاجتماعي.

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وأعادت فورد حوالي 71 ألف عامل إلى مصانعها في أمريكا الشمالية التي تضم حوالي 3ر59 ألف عامل في الولايات المتحدة و5300 عاملا في كندا و6775 عاملا في المكسيك. وأعادت فورد فتح 9 مصانع في الولايات المتحدة، في حين استأنفت فورد تشغيل مصانعها في مختلف أنحاء العالم خلال الفترة الماضية.

في الوقت نفسه فإنه سيستمر إغلاق المطاعم وغرف الاجتماعات وغيرها من أماكن التجمع في المصانع.

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة أحد مصانع فورد في ولاية ميشيجان يوم الخميس المقبل، حيث يتم استخدام هذا المصنع في إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعى لمرضى فيروس كورونا المستجد.