امير الجوف يثني على المقيمين وتجاوبهم للمسح الاختياري

أثنى فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم مع جمع المواطنين والمقيمين ودون ملاحظته بتجاوبهم على الفحص الاختياري لفيروس كورونا المستجد، ضمن أعمال المسح الموسع الذي تجريه الشؤون الصحية بالمنطقة .
وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية ، بمشاركة وكلاء الإمارة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم عن بُعد، مع رئيس
على سلامة الجميع ولعدم انتشار الجائحة.
وحث الجميع لإجراء الفحص الذي يجعلنا بإذن الله أقرب للأمان من الإصابة بالفيروس، مع التأكيد بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة للوقاية من هذا الفيروس حفاظاً
بعد ذلك استمع من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور حسن بن علي الشهراني لشرح عن الأعمال التي قامت بها غرفة العمليات المشتركة والاطمئنان على صحة المصابين بالفيروس المعلن عنها سابقاً .
ودعا أمير منطقة الجوف الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها .
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