أنباء عن إصابة رئيس جنوب السودان سلفاكير بفيروس كورونا

ذكرت صحيفة المجهر السوداني، إن الرئيس سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان، أصيب بفيروس كورونا، بعد مخالطته لنائبه الأول دكتور رياك مشار والجنرال ياو ياو. وذكرت مصادر خاصة في حكومة جنوب السودان للصحيفة، أن الحكومة تكتمت على إعلان إصابة سلفاكير، وتم إخضاعه للفحص المعملي وأخذ عينة منه، وأكدت النتيجة إصابته بفيروس «كورونا» نتيجة المخالطة. جنوب السودان للصحيفة، أن الحكومة تكتمت على إعلان إصابة سلفاكير، وتم إخضاعه للفحص المعملي وأخذ عينة منه، وأكدت النتيجة إصابته بفيروس «كورونا» نتيجة المخالطة. Advertisements وأوضحت المصادر ان اكثر من 58 مسؤول بالحكومة مصابين بالفيروس نتيجة المخالطة. كان مكتب ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان، قد أعلن في بيان الاثنين، أن الاختبارات أثبتت إصابة مشار وزوجته أنجلينا تيني بفيروس كورونا.

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