ذكرت صحيفة المجهر السوداني، إن الرئيس سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان، أصيب بفيروس كورونا، بعد مخالطته لنائبه الأول دكتور رياك مشار والجنرال ياو ياو.
وذكرت مصادر خاصة في حكومةجنوب السودان للصحيفة، أن الحكومة تكتمت على إعلان إصابة سلفاكير، وتم إخضاعه للفحص المعملي وأخذ عينة منه، وأكدت النتيجة إصابته بفيروس «كورونا» نتيجة المخالطة.
وأوضحت المصادر ان اكثر من 58 مسؤول بالحكومة مصابين بالفيروس نتيجة المخالطة.
كان مكتب ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان، قد أعلن في بيان الاثنين، أن الاختبارات أثبتت إصابة مشار وزوجته أنجلينا تيني بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن إصابة رئيس جنوب السودان سلفاكير بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.