ترامب: ينبغي أن ندرس إنهاء اتفاقات تجارية تستورد بموجبها الماشية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ينبغي على بلاده دراسة إنهاء اتفاقات للتجارة تستورد بموجبها الماشية، بينما تتحرك الحكومة الاتحادية لمساعدة منتجين زراعيين متضررين من كورونا.
وأضاف ترامب متحدثا في البيت الأبيض: "قرأت بالأمس أننا نستورد بعض الماشية مندول أخرى لدينا اتفاقات للتجارة معها.. أعتقد أنه ينبغي أن ندرس إنهاء تلك الاتفاقات.. لدينا الكثير من الماشية في هذا البلد".
وأدلى ترامب بتعليقاته في اجتماع في البيت الأبيض لمناقشةكيفية صرف 19 مليار دولار وافق عليها الكونغرس في مساعدات لدعم المزارعين المتضررين من جائحة فيروس كورونا.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الثلاثاء، إنها ستبدأ في السادس والعشرين من مايو تلقي الطلبات من المنتجين الزراعيين الذين تكبدوا خسائر.
جدير بالذكر أن المكسيك تصدر أكثر من مليون بقرة سنويا عبر الحدود مع الولايات المتحدة.
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