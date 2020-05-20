الولايات المتحدة تصدر تحذيرًا من الاقتراب من سفنها في الخليج ومضيق هرمز

وجهت الولايات المتحدة تحذيرا ضمنيا لإيران من الاقتراب من السفن الأمريكية في المياه الدولية بمسافة أقل من 100 متر، مؤكدة أنها ستعتبر حدوث ذلك تهديدا لأمن قواتها وفقا لموقع روسيا اليوم.
ونقلت وكالة "رويترز" أن القوات البحرية الأمريكية أصدرت تحذيرا للبحارة في المياه الدوليةوخاصة مضيق هرمز بالبقاء على بعد 100 متر على الأقل من سفنها الحربية.
وقالت البحرية الأمريكية في تحذيرها، حسب الوكالة، إن الاقتراب بمسافة أقل من 100 متر من السفن العسكرية الأمريكية "قد يعتبر تهديداويواجه إجراءات دفاعية قانونية".
وقال مسؤول عسكري في البحرية الأمريكية تحدث لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته إن هذا التحذير الجديد لا يمثل تغييرا في قواعد أداء قوات الولايات المتحدة.
ويأتي إصدار هذا التحذير بعد أن وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، للقوات البحرية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية حال تحرشها بالسفن الأمريكية.
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