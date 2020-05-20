تمكنت مكافحة المخدرات بمنطقة حائل بالمملكة العربية السعودية من القبض علی شبكة ترويج تروج المخدرات عبربرنامج التواصل الإجتماعي سناب شات.
وضبط بحوزتهم على كيلو غرامحشيش مخدر و300 حبة كبتاجون.
وقد شددت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ومباحث السوشل ميديا علي كل من يخالف القانون بإنتظار عقاب رادع .
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مروجي كبتاجون في السناب شات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.