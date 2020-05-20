القبض على مروجي كبتاجون في السناب شات

تمكنت مكافحة المخدرات بمنطقة حائل بالمملكة العربية السعودية من القبض علی شبكة ترويج تروج المخدرات عبر برنامج التواصل الإجتماعي سناب شات. برنامج التواصل الإجتماعي سناب شات. وضبط بحوزتهم على كيلو غرام حشيش مخدر و300 حبة كبتاجون. حشيش مخدر و300 حبة كبتاجون. وقد شددت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ومباحث السوشل ميديا علي كل من يخالف القانون بإنتظار عقاب رادع .

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