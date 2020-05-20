على وقع خسائر حفتر... - الإمارات: وقف إطلاق النار والدبلوماسية لازمان لإنهاء الأزمة الليبية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن بلاده تعتقد بأنه ”لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك“.

وقال قرقاش على تويتر ”نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي“. وفقا لوكالة رويترز.

وتدعم الإمارات ومصر قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، والتي تحاول السيطرة على العاصمة طرابلس. وتساند تركيا حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا وتتهم الإمارات بجلب الفوضى للمنطقة بتدخلها في ليبيا واليمن.

وتعرضت قوات حفتر الموالية للإمارات لخسائر كبيرة خلال الأيام الماضية، أخرها سيطرة قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية.

