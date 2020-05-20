كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليبيا.. الجيش يعلن تدمير آليات عسكرية تركية قرب الأصابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من صد هجوم للمليشيات والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا على مدينة الأصابعة في الجبل الغربي التي تبعد 160 كليو متر جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي: إن "القوات والشباب المساند لها من بلدة الأصابعة كبدوا المليشيات الإرهابية، التي حاولت الهجوم ودخول البلدة خسائر فادحة، في الأرواح والعتاد".

وأضاف المركز الإعلامي: أنه تم خلال العمليات تدمير عربة مدرعة تركية من نوع "KERBY" وعدد من الأليات العسكرية التركية، ومقتل عدد من العناصر وسط هروب المليشيات التي شنت الهجوم الإرهابي.

وصرح مدير المكتب الإعلامي لقوة الاحتياط بالجيش الليبي أبوبكر دويهش: إن القوات تمكنت من تعطيل آليتين عسكريتين من نوع "دفع رباعي" في محور كوبري جندوبة، الذي اتخدته المليشيات نقطة لشن هجومها على بلدية الأصابعة.

وأضاف "دويهش" أن القوات خاضت اشتباكات عنيفة في محور الهيرة بالقرب من غريان ضد المليشيات، ونجح الجيش الليبي في تدمير عربتين مسلحتين.