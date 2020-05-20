كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تعلن تجاوز عدد وفيات كورونا لـ 90 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 24481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يصل عدد الحالات إلى مليون و504830، موضحاً أن عدد الوفيات ارتفع بـ933 حالة جديدة ليبلغ 90340 حالة.

واستنتج علماء جامعة واشنطن الأمريكية، أن فيروس كورونا أكثر فتكاً من مرض الإنفلونزا، لذلك إذا لم تبدأ الولايات المتحدة وبقية الدول بمكافحة الفيروس بحزم فقد تصل الوفيات إلى أعداد كارثية.