كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحة الروسية تسجل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو: إن "عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 75 شخصا"، لافتاًَ إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى كورونا.

وأضاف المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1726 شخصا، بعد أن كانت 1651 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا؛ حيث سجلت فيها 149607 إصابة، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الثلاثاء 299941 حالة، بينها 2837 وفاة و76130 حالات شفاء.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، في وقت سابق، أن الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا تشهد استقرارا في كل أنحاء البلاد، مشددة على التمكن من وقف ارتفاع مستوى انتشار المرض.

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