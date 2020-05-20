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المبعوث الأممي لسوريا يعلن موافقة الأطراف على استئناف المحادثات في جنيف

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:40 صباحًا, 20 مايو 2020 م

المناطق - الرياض

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون أن الأطراف السورية المتنازعة وافقت على استئناف المحادثات في جنيف بمجرد أن تسمح قيود السفر المرتبطة بجائحة كوفيد-19 بعقدها.
وأوضح بيدرسون في مؤتمر صحفي افتراضي عقده اليوم من أوسلو للصحفيين أن الأطراف السورية وافقت على جدول أعمال للاجتماع التالي، ولكن دون تحديد موعد لعقد الاجتماع.
ونفى إمكانية عقد اجتماع افتراضي بين المندوبين الذين شاركوا من قبل في مناقشات اللجنة الدستورية التي تقودها الأمم المتحدة في المدينة السويسرية، مسلطاً الضوء على مخاوف من تفكك الهدنة الهشة في سوريا في أي لحظة.
ولفت بيدرسون النظر إلى أنه من المهم للغاية أن تواصل الولايات المتحدة وروسيا العمل معا والمضي قدما ودعم العملية، مبيناً أنه فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، فإن عدد الحالات الرسمية في سوريا منخفض للغاية حتى الآن؛ حيث بلغت 64 حالة فقط.

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