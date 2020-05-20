شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تلزم مواطنيها ارتداء الأقنعة الواقية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الجزائرية عن إلزامية ارتداء القناع الواقي في كل الظروف لاسيما في الأماكن العمومية الـمغلقة أو الـمفتوحة لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا وجاء في بيان حكومي أن ارتداء القناع الواقي صار إلزاميا في كل الظروف، ولاسيما في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، كالمتاجر الكبرى والأسواق والمقابر، مع العلم أن كل امتناع عن ارتداء القناع ستنجر عنه عقوبات. وذكر البيان بضرورة الامتثال لتدابير الوقاية وقواعد النظافة، والتباعد الاجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تلزم مواطنيها ارتداء الأقنعة الواقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.