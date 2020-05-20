شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم العراق إلى 3611 إصابة, توزعت على بغداد والنجف والبصرة والسليمانية. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة ثلاثة في بغداد وواحدة في كربلاء, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 131 حالة كما سجلت 56 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2366 حالة.

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