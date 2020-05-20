شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة ثلاثة في بغداد وواحدة في كربلاء, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 131 حالة كما سجلت 56 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2366 حالة.
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