شرطة نينوى: القبض على متهمين تسببوا بتسمم 40 شخصاً

أعلن قائد شرطة محافظة نينوى، الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين "تسببوا بتسمم 40 شخصاً". وقال الحمداني، إن "قوة من شرطة نينوى القت القبض على خمسة اشخاص من الذين قاموا بتحضير وطبخ وتوزيع وجبات الافطار بينهم صاحب المطعم وكل العاملين على الطبخ والتي تسببت بحالات التسمم لأربعين شخصاً من العوائل الساكنة في منطقة الكوازين في مدينة الموصل القديمة".



وأضاف الحمداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتم فتح التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، حيث جرت عملية القاء القبض على المتهمين الخمسة في المنطقة القديمة في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

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