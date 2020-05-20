الحظر المناطقي يدخل حيز التنفيذ

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بدخول الحظر المناطقي في ست مناطق بالعاصمة بغداد، حيز التنفيذ. وأعلن وزير الصحة حسن التميمي، أمس الأول الاثنين، البدء بالحظر المناطقي في مناطق (مدينة الصدر،الحبيبية، الكمالية، الحرية، الشعلة، العامرية) بدءاً من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مبيناً أن ذلك جاء نظرا لزيادة أعداد الإصابات بوباء كورونا في العاصمة وبشكل متسارع وظهور بؤر وبائية في بعض المناطق.

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