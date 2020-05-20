اندلاع حريق داخل غرفة في أحد طوابق وزارة الزراعة

أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بأن فرق الإطفاء تكافح حريقاً اندلع داخل غرفة في أحد طوابق مبنى وزارة الزراعة وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل غرفة في الطابق الخامس بمبنى وزارة الزراعة في ساحة الأندلس". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "10 فرق إطفاء باشرت بعملية إخماد الحريق".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي. يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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