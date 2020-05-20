الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شخصين تسللا عبر الحدود اللبنانية

داوود عبدالرؤوف - القدسالأربعاء 2020/5/20 02:12 ص بتوقيت أبوظبي
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل، مساء الثلاثاء، شخصين تسللا عبر الحدود اللبنانية في حادث هو الثالث في غضون أسبوعين.
وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن "القوات اعتقلت مشتبه فيهما تسللا من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بعد رصدهما وكشفهما خلال وقت قصير".
ولفت إلى أنهما "جاءا باحثين عن العمل، في ثالث حاجث من نوعه منذ بداية الشهر الجاري".
وكان جيش الاحتلال أعلن في السابع عشر من الشهر الجاري اعتقال شخص أطلقت عليه قوات الاحتلال النار بزعم تسلله عبر الحدود اللبنانية.
ولم يتضح حتى الآن مصير هذا الشخص الذي تم نقله إلى مستشفى إثر إصابته بالرصاص.
وفي الثالث من الشهر الجاري قال الجيش الإسرائيلي إنه أعاد إلى لبنان 5 سودانيين تسللوا عبر الحدود اللبنانية بحثا عن عمل في إسرائيل.
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