اخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شخصين تسللا عبر الحدود اللبنانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

داوود عبدالرؤوف - القدس

الأربعاء 2020/5/20 02:12 ص بتوقيت أبوظبي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل، مساء الثلاثاء، شخصين تسللا عبر الحدود اللبنانية في حادث هو الثالث في غضون أسبوعين. 

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن "القوات اعتقلت مشتبه فيهما تسللا من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بعد رصدهما وكشفهما خلال وقت قصير".

ولفت إلى أنهما "جاءا باحثين عن العمل، في ثالث حاجث من نوعه منذ بداية الشهر الجاري".

Advertisements

وكان جيش الاحتلال أعلن في السابع عشر من الشهر الجاري اعتقال شخص أطلقت عليه قوات الاحتلال النار بزعم تسلله عبر الحدود اللبنانية.

ولم يتضح حتى الآن مصير هذا الشخص الذي تم نقله إلى مستشفى إثر إصابته بالرصاص.

وفي الثالث من الشهر الجاري قال الجيش الإسرائيلي إنه أعاد إلى لبنان 5 سودانيين تسللوا عبر الحدود اللبنانية بحثا عن عمل في إسرائيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شخصين تسللا عبر الحدود اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا