مصر والسودان يناقشان تطورات ملف سد النهضة

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، ورئيس مجلس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، اجتماعا الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور وزيرى الخارجية والري ورئيسي جهازي المخابرات للبلدين.

وتناول الاجتماع ملف سد النهضة الإثيوبي من جميع جوانبه، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأوضح رئيس وزراء السودان خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.

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واتفق الجانبان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يراعي مصالح الدول الثلاث، وعلى مواصلة التفاوض بناءً على ما تم التوافق عليه في مسار واشنطن.

وكانت أديس أبابا أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، التي كان مقرر تستضيفها واشنطن، لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة.

وأعلنت بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في يوليو/تموز المقبل.