الجيش الليبي يدمر آليات عسكرية تركية قرب الأصابعة

تمكنت قوات الجيش الليبي من صد هجوم للمليشيات والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي ١٦٠ كليو متر جنوب غرب طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن القوات والشباب المساند لها من بلدة الأصابعة كبدوا المليشيات الإرهابية التي حاولت الهجوم ودخول البلدة خسائر فادحة، في الأرواح والعتاد.

وأوضح، في بيان، أنه تم خلال العمليات تدمير عربة مدرعة تركية من نوع KERBY وعدد من الأليات العسكرية التركية، ومقتل عدد من العناصر وسط هروب المليشيات التي شنت الهجوم الإرهابي.





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ومن جانبه قال أبوبكر دويهش، مدير المكتب الإعلامي لقوة الاحتياط بالجيش الليبي، إن القوات تمكنت من تعطيل آليتين عسكريتين من نوع "دفع رباعي" في محور كوبري جندوبة الذي اتخدته المليشيات نقطة لشن هجومها على بلدية الأصابعة.

وأضاف دويهش لـ"الخليج 365" أن القوات خاضت اشتباكات عنيفة في محور الهيرة بالقرب من غريان ضد المليشيات ونجح الجيش الليبي في تدمير عربتين مسلحتين.

والإثنين، قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ مهامها ولديها القدرات اللازمة لذلك"، مشيرا إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر قرر إعادة تموضع بعض القوات في المحاور في عمليات تعبوية وتكتيكات عسكرية.

ولفت إلى أن قاعدة الوطية ستعود للجيش الليبي قريبا "ولن تحمل اسمًا تركيا أبدًا بل أحد أسماء شهداء الجيش".

و يواجه الجيش الليبي على مختلف الجبهات مرتزقة سوريين قادمون من تركيا للقتال إلى جانب مليشيات حكومة فايز السراج غير الشرعية الخاضعة لسيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي.