مقتل 8 مصلين في هجوم مسلح على مسجد بأفغانستان

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/5/20 01:27 ص بتوقيت أبوظبي
قال مسؤولون في أفغانستان، الثلاثاء، إن مسلحين فتحوا النار في مسجد بوسط البلاد، فقتلوا 8 مصلين وأصابوا 5 آخرين أثناء الإفطار.
وقالت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم إقليم بروان "أطلق مسلحون مجهولون النار على مصلين داخل مسجد وقت الإفطار".
وأكدت وزارة الداخلية الهجوم الذي وقع في تشاريكار عاصمة الإقليم وحملت حركة طالبان المسؤولية عنه.
ونفت طالبان مسؤوليتها وقالت إن قوات الأمن الأفغانية هي التي نفذته.
وحذرت الأمم المتحدة من زيادة مقلقة في العنف ضد المدنيين في أفغانستان، وأودى هجوم صادم على قسم للولادة بكابول الأسبوع الماضي بحياة 24 شخصا، بينهم رضع.
وزاد العنف في أنحاء البلاد حتى بعد اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان في 29 فبراير/ شباط بشأن انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة مقابل ضمانات أمنية من طالبان.
وفي وقت سابق الثلاثاء، اشتبكت قوات الأمن الأفغانية مع مقاتلي طالبان في محيط مدينة قندوز، وهي مركز استراتيجي مهم كان أحد أهداف طالبان الرئيسية، وكانت الحركة سيطرت على هذه المدينة لفترة وجيزة مرتين في السنوات القليلة الماضية.
والأحد الماضي، وقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وعبد الله عبد الله منافسه في انتخابات الرئاسة التي كانت محل خلاف، اتفاقا أنهى الجمود السياسي في البلد الذي انهكته الحرب على الإرهاب.
وذكر متحدث باسم الرئيس الأفغاني، أن غني ومنافسه عبد الله عبد الله وقعا اتفاقا لاقتسام السلطة بغية إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر مما عرقل التقدم صوب السلام.
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