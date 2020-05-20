لبناني يعترف بشراء منظومات طائرات مسيرة لحزب الله

الخليج 365 - صالح حسنالأربعاء 2020/5/20 01:21 ص بتوقيت أبوظبي
اعترف لبناني أمام محكمة اتحادية بولاية مينيسوتا الأمريكية، الثلاثاء، بالتخطيط لتصدير منظومات طائرات مسيرة بدون طيار تشمل قطع غيار وتكنولوجيا إلى ميليشيا حزب الله.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن المحامية إيريكا إتش ماكدونالد، الإثنين، أن "أسامة حمادة، 55 عاما، اعترف بالتخطيط لتصدير مواد وتكنولوجيا متقدمة بشكل غير قانوني".
وكان شقيقه، عصام حمادة، قد اعترف أيضا في مارس/آذار الماضي أمام محكمة اتحادية في ولاية مينيسوتا بالجريمة ذاتها.
وقال ممثلو الادعاء إن "الشقيقين حصلا على تكنولوجيا متطورة لطائرات بدون طيار في الفترة بين عامي 2009 إلى 2013، وقاما بتصديرها بشكل غير قانوني إلى حزب الله، الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية".
وكان الشقيقين اعتقلا في فبراير/شباط عام 2018 في جنوب أفريقيا، وتم تسليمهما إلى الولايات المتحدة الخريف الماضي.
ووفقا للائحة الاتهام، تضمنت هذه التكنولوجيا "وحدات قياس يمكن استخدامها لتتبع مواقع الطائرات، وبوصلة رقمية يمكن إقرانها بوحدات قياس لأنظمة توجيه الطائرات بدون طيار، وكذلك محرك نفاث و20 محرك عادي".
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