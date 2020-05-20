شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: موقف مصر من الأوضاع فى ليبيا رسالة لأردوغان وأعوانه من الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على الموقف المصرى الحاسم من الأوضاع فى ليبيا، والرافض تمامًا للهيمنة التركية بعد سقوط قاعدة الوطية فى يد أردوغان والميليشيات المتعاونة معه، قائلا إن مصر تؤمن تماما بالحل السياسى فى ليبيا، وترى ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وسيادتها.

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وأشار ناصر، فى بيان له اليوم، إلى تصريحات الرئيس السيسى التى أكد فيها أن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومى المصرى، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها فى ليبيا، لافتا إلى أن هذه التصريحات رسالة واضحة لأردوغان حتى لا يفكر فى استعمال ليبيا منصة لتصدير الإرهابيين من جديد لمصر ودول الجوار.

ولفت النائب عاطف ناصر، إلى ضرورة أن يراجع أردوغان تحركاته فى ليبيا، ويعرف وقع أقدامه جيدًا، مضيفًا: "لا يجب أن يطمئن لمجموعة من الخونة والمرتزقة بجواره، فأمن مصر خط أحمر ولا يجب أبدًا أن يتخطى حدوده".