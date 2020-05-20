"المصريين الأحرار" يستنكر التدخل السافر لميليشيات تركيا فى أرض ليبيا

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استنكر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، كافة الأعمال الإرهابية والهمجية وانتهاك سيادة الأراضى الليبية من قبل مرتزقة وميليشيات ترعاها دولة تركيا ورجب أردوغان، بحسب بيان رسمى للحزب.
وقال الحزب في بيانه الصادر بعده لغات، إن التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا الشقيقة يستدعي تدخل حاسم من المجتمع الدولي لوقف تلك المسرحية المشينه التي تعرض مشاهدها بدماء أبرياء.
وأضاف الحزب: إننا كحزب سياسي مصري يدعم بقوة إرادة الشعب الليبي الشقيق للحفاظ علي أرضه ووحدة وسلامة واستقرار بلاده"، مؤكدا أن موقف مصر وقائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحا جليّا "لا تهاون مع الجماعات الإرهابية أو الأطراف التي تدعمها مهما كانت الظروف.
وشدد الحزب على اصطفاف جموع المواطنين خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة لاتخاذ ما يرونه من تدابير لحماية كافة محددات الأمن القومي المصرى.
وطالب حزب المصريين الأحرار بضرورة التكاتف العربي والافريقي والاتساق بين الجهود الأممية والدولية لدعم حق ليبيا وشعبها والحفاظ علي أرضها.
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