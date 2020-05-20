شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل : قرارات الرئيس لدعم القطاعات المتضررة تخفف الآثار السلبية لـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن حزمة القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى لدعم القطاعات المتضررة ، ستعمل على تخفيف الآثار السلبية للأزمة عليه وأبرزها استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية، وتقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة

واشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا خلال إجازة العيد وما بعدها ، حاسمة لمواجهة الوباء الذى اجتاح العالم وأسقط عشرات الآلاف من الضحايا وملايين المصابن ، مشيرا إلى أن الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تعمل بقوة على سد الثغرات التى ممكن أن ينفذ منها الفيروس القاتل ، وأن رهاننا جميعا على وعى المواطن المصرى الذى يسعى لحماية نفسه وأسرته من المخاطر ، بالالتزام بالضوابط والشروط الصحية

Advertisements

وأكد أيمن الجميل أن فرض حظر التجول من 5 مساءً لـ 6 صباحًا واستمرار إغلاق المقاهى والكافيهات و الأندية والصالات الرياضية ومراكز الشباب و غلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وجميع المحال التجارية والحرفية و تعليق عمل دور السينما والمسارح و وقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والمراكب النيلية ، يمنع كثيرا من أشكال الزحام والتكدس ويحمى فئات المجتمع من تفشى الوباء ، خاصة وأن أعداد المصابين خلال الأيام الأخيرة فى ارتفاع مستمر حتى تجاوزت اليوم حاجز السبعمائة حالة إيجابية

واعتبر أيمن الجميل التدرج فى الإجراءات الاحترازية بعد إجازة عيد الفطر يعكس رؤية ثاقبة للقيادة السياسية والحكومة التى تتعامل مع الأزمة بمنطق المراحل ، وتضع لكل مرحلة خطة المواجهة اللازمة لها والتى تتناسب مع ظروف مجتمعنا الصحية والاجتماعية ، مشيرا إلى أن مجموعة الإجراءات مع بداية شهر يونيو تعمل على تحجيم التواجد فى أماكن التسوق والترفيه وكذلك الزحام فى المصالح الحكومية ، ومنها حظر تجول من 8 مساءً لـ 6 صباحًا و استمرار غلق المقاهى وأمكان الترفيه وغلق المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية بدءاً من 5 مساء وتعليق جميع خدمات الوزارات والمحافظات مثل السجل المدنى وتصاريح العمل والجوازات واستمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية وتعليق التواجد بمقار المعاهد والجامعات وحضانات الأطفال وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية بالأسواق أو المواصلات العامة واستمرار تعليق حركة الطيران الدولى في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر وفرض غرامة 4 آلاف جنيه لمن يخالف ارتداء الكمامات بالأسواق والمنشآت