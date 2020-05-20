شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة بدمج دور الأيتام والمسنين بسبب كورونا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن دمج دور المسنين والأيتام الواقعة فى ذات النطاق أو المكان الجغرافى.

وقالت النائبة فايقة فهيم، فى الاقتراح برغبة: "إنه مراعاة للظروف الإنسانية والنفسية التى يعانيها أبنائنا الأيتام المودعين دور رعاية الأيتام، وكذلك إخوتنا وأهالينا المودعين دور رعاية المسنين، ومع تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا التى فرضت عليهم حالة من العزلة فمنعت الزيارات وانعدم التواصل الاجتماعى، لذا اقترح قيام وزيرة التضامن الاجتماعى بدمج دور المسنين والأيتام الواقعة فى ذات النطاق أو المكان الجغرافى، الأمر الذى سيؤدي حتما إلى نتائج طيبة جدا فى توليد أسر بديلة حقيقية تحقق الرعاية للأيتام، وكذلك المساعدة وإضفاء البهجة على المسنين المقيمين.

وأضافت: وهو الأمر الذى من شأنه أيضا توليد الرقابة الذاتية على رعاية وتنشئة الأيتام والحد من حالات المعاملة السيئة والتعذيب التى ظهرت مؤخرا من قبل بعض المشرفين وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعى وحققتها أجهزة الوزارة والنيابة العامة، مشيرة إلى أن هذا المقترح سبق تطبيقه في بعض الدول الأوربية ومنها كندا، وأسفر عن نتائج رائعة في خلق مناخ أسرى حقيقي.