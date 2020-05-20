شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب لـ"هيومان رايتس ووتش" لإنقاذ السجون القطرية من خطر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سلطات السجون القطرية باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء وموظفي السجون إثر تفشي فيروس كورونا بالسجن المركزي في الدوحة.

وفيما يلى بعض النقاط المهمة التى وردت فى البيان:.

1- المنظمة الحقوقية الدولية شددت على ضرورة أن تخفف السلطات القطرية عدد السجناء للسماح بالتباعد الاجتماعي.

2- المنظمة الدولية طالبت بضمان أن يتمكن كل شخص في السجن من الحصول على المعلومات وعلى الرعاية الطبية المناسبة.

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3- المنظمة الدولية طالبت بضرورة وضع بروتوكولات مناسبة للنظافة الشخصية والتنظيف.

4- المنظمة الدولية طالبت بتوفير التدريب واللوازم داخل السجون القطرية مثل الكمامات والمطهّرات والقفازات، للحد من خطر الإصابة بالعدوى.

5- مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قال: "على السلطات القطرية أن تتحرك بسرعة لتجنب انتشار أوسع لفيروس كورونا الذي يعرّض السجناء وموظفي السجون وسكان الدوحة لخطر العدوى.

6- المنظمة طالبت بأن تبدأ قطر بإطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر مثل كبار السن والمحتجزين بتهم ارتكاب جنح أو جرائم غير عنيفة، وضمان حصول السجناء الباقين على الرعاية الطبية الكافية".