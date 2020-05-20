شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى تركيا بعد وصف إعلام أردوغان القدس بعاصمة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصات تركية معارضة أن مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا، شهدت، ضجة عارمة بعد أن أذاعت قناة تابعة لأردوغان والمقربة من حزب العدالة والتنمية بثًا مباشرا من مدينة القدس الفلسطينية، إلا أنها كتبت أن البث المباشر من مدينة القدس الإسرائيلية.

وذكرت المعارضة التركية ان اللافت في الأمر أن القناة المذكورة ليست مجرد إحدى وسائل الإعلام الموالية للحزب الحاكم فقط، وإنما تابعة لمجموعة “Turkuvaz” الإعلامية التي يديرها سرهات ألبيراق، وهو الشقيق الأكبر لزوج ابنة أردوغان ووزير الخزانة والمالية برات ألبيراق.

واشارت مواقع المعارضة التركية الى ان البث المباشر الذي أذاعته القناة كان تعليقًا على واقعة العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل مقتولا، وكان الضيف في هذا البث هو محرر وكالة الأناضول للأنباء الحكومية التركية ألب بوراز.

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كان لافتا ان مقدمة البرنامج زينب بايرام أوغلو، فقد حاولت تهدئة ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: “القدس هي عاصمة فلسطين. لقد حدث خطأ غير مقصود. نحن حزينون”،إلا أن مجموعة “Turkuvaz” الإعلامية التابعة لعائلة أردوغان لم تعلق على الأمر حتى الآن، ولم تصدر أي بيان للاعتذار عن الأمر.