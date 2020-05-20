شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد لمتضررى محور ترعة الزمر: هناك أكثر من اختيار للتعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد فؤاد إن هناك من الإجراءات ما يساهم فى عودة حقوق المتضررين من تنفيذ محور ترعة الزمر كاملة، ولهذا لا بد من تحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة، والحق الدستوري وفقا للآليات والتشريعات القائمة، لافتا إلى أن تأخير تنفيذ المحور لم يجعل الوقت يسمح للتفاوض مع المواطنين ولكن الحق قائم، وفيما يخص أن البعض مخالف قول باطل وبعيد عن الحقيقة، كما أن القول على أنه سيكون هناك سكون عن حق المتضررين أيضا باطل.

وأوضح فؤاد، خلال كلمته اليوم أثناء زيارة وفد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، محور ترعة الزمر برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لتفقد التنفيذ على أرض الواقع، أن محافظ الجيزة تعهد أنه سيكون هناك تعويضات عادلة ولن يفقد أحد مسكنه وهناك أكثر من اختيار لتعويض المواطنين، سيكون مرضيا للمتضررين.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المحافظة شكلت لجنة لبحث هذا الأمر، كما ستتناول لجنة الإسكان بمجلس النواب هذا الأمر عقب إجازة عيد الفطر لمتابعة الأوضاع أيضا على أرض الواقع من أجل عودة الحقوق للمواطنين كاملة، مشيدا بالجهود التى تبذلها لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، وذلك من خلال الاستجابة السريعة لأزمة محور ترعة الزمر من خلال تنظيم زيارة فى ظل الظروف الراهنة للوقوف على الحقيقة كاملة، ومتابعة الموضوع عقد عيد الفطر كل هذا يؤكد أن هناك جدية فى تناول الموضوعات، وأنها تضع نصب أعينها مصلحة المواطن.