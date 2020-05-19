تحطم طائرة حربية روسية في موسكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحطمت طائرة روسية حربيّة تابعة لجيش البلاد، مساء اليوم الثلاثاء، وهي من طراز مي-8 في منطقة موسكو، ما أدى إلى مصرع طاقمها، من دون تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا يستقلونها، وفقصا لما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس أن "أفراد الطاقم قضوا متأثرين بجروح أصيبوا بها خلال هبوط طارئ" للمروحية.

وأفادت الوزارة أن المروحية تحطّمت على بعد 20 كيلومترا من مدينة كلين خلال طلعة تدريبية. وقالت إنه "وفق المعلومات الأولية قد يكون سبب الكارثة عطل تقني"، موضحة أن المروحية لم تكن مجهّزة بأسلحة.

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ويذكر أن مروحيات مي-8 متعددة الاستعمال وتستخدم تارة لأغراض النقل العسكري وطورا للنقل المدني. ويمكن للطرازات الأكبر أن تتسع لـ32 شخصا.

وفي آب/ أغسطس من العام 2018، أدى تحطّم مروحية من طراز مي-في شمال سيبيريا إلى مصرع 15 شخصًا كانوا يعملون في محطة لتوزيع الوقود وثلاثة من أفراد الطاقم، وذلك إثر اصطدامها بمروحية أخرى.

وتكثر حوادث المروحيات والطائرات الصغيرة في سيبيريا وفي أقصى الشرق الروسي حيث تُستخدم وسيلة للتنقل لمسافات بعيدة بين المناطق القليلة السكان.