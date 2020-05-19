شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع رسمياً على قرار تنفيذي لتخفيف قيود كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رسميا قرار تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإعادة فتح الاقتصاد في الولايات الخمسين.

وقال ترامب إنه مصمم على مساعدة الشركات على التعافي من الآثار الاقتصادية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". Advertisements وأبلغ ترامب أعضاء مجلس الوزراء خلال اجتماع بالبيت الأبيض بأن القرار "يمنحك قوة هائلة لإلغاء القيود". وقال ترامب قبل التوقيع على الأمر التنفيذي إن الأمر يتعلق بتوجيه الوكالات الفيدرالية لاستخدام أي سلطة وكلها للتنازل عن القيود غير الضرورية التي تعوق الانتعاش الاقتصادي وتعليقها وإزالتها.

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