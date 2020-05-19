اخبار العالم

ترامب يوقع رسمياً على قرار تنفيذي لتخفيف قيود كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع رسمياً على قرار تنفيذي لتخفيف قيود والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رسميا قرار تخفيف القيود المفروضة لمواجهة ، وإعادة فتح الاقتصاد في الولايات الخمسين.

 

وقال ترامب إنه مصمم على مساعدة الشركات على التعافي من الآثار الاقتصادية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

Advertisements

 

وأبلغ ترامب أعضاء مجلس الوزراء خلال اجتماع بالبيت الأبيض بأن القرار "يمنحك قوة هائلة لإلغاء القيود".

 

وقال ترامب قبل التوقيع على الأمر التنفيذي إن الأمر يتعلق بتوجيه الوكالات الفيدرالية لاستخدام أي سلطة وكلها للتنازل عن القيود غير الضرورية التي تعوق الانتعاش الاقتصادي وتعليقها وإزالتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يوقع رسمياً على قرار تنفيذي لتخفيف قيود كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا