بعد فوز جامعة مصرية بمشروع بحثي.. عميد "حاسبات حلوان": نلعب دورا محوريا في "الذكاء الاصطناعي" يجب ترجمته على أرض الواقع

الثلاثاء 19 مايو 2020

أكد الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان المصرية، فوز مشروع بحثي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي عن تطبيق تشخيص وعلاج أمراض أوراق النبات، بتمويل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إتيدا – ITIDA بقيمة مليون ونصف جنيها مصريا، وذلك وفقًا أيضًا لما أعلنه رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم،



وأشار إلى أهمية الدور المحوري الذي تلعبه كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والذي يجب ترجمته على أرض الواقع في ظل رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

وأشاد إمام، في تصريحات صحفية له، مساء اليوم، بدعم الجامعة برئاسة الدكتور ماجد نجم، للبحث العلمي والبحوث الأكاديمية والمشروعات البحثية، ويعد إحدى أولوياتها، فضلًا عن العمل على ربطها بالقطاعات الحيوية في مصر، وذلك بهدف المساعدة على توظيفها لحل القضايا القومية بالدولة.

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وأوضح عميد "حاسبات حلوان"، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي وبالكوادر البحثية القادرة على مواصلة الجهد من أجل الخروج بنتائج علمية للنهوض بكافه القطاعات وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال البحث العلمي، وأن الجامعة تسعى لتوجيه برامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسؤوليتها تجاه المجتمع لحل مشكلاته.

ويقدم المشروع الفائز المقدم من الدكتورة منى نصر رئيس قسم نظم المعلومات، حل تطبيقي لتشخيص أمراض النباتات، حيث يجمع الحل المقترح بين أحدث منهجيات البحث وتقنيات تكنولوجيا المعلومات؛ لتزويد المزارعين المصريين ومركز البحوث الزراعية ومصالح القطاع الزراعي الأخرى بتطبيق لتشخيص أمراض النباتات من صور أوراق النبات بطريقة سريعة وسهلة ودقيقة.

وتقوم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتحويل التقنيات الأكاديمية والبحثية إلى تطبيق عملي للمساعدة في حل مشكلة العالم الحقيقي، كما ستقوم تقنية البيانات بتطوير تطبيقين اعتمادًا على البحث الأكاديمي أحدهما لهواتف Android والآخر لأجهزة Apple "iPhone"، فضلًا عن الخلفية المطلوبة للتطبيقات.