شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تصدر تحذيرا للسفن بالابتعاد 100 متر عن سفنها والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت البحرية الأمريكية اليوم الثلاثاء تحذيرا للسفن بالبقاء بعيدا 100 متر عن سفنها الحربية وإلا ربما "تفسر على أنها تهديد وتواجه إجراءات دفاعية قانونية". وجاء التحذير في أعقاب تهديد وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، أصدر فيه تعليمات للبحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية. وقال مسؤول أمريكي، إن الإشعار الجديد ليس تغييرا في قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الأمريكي.

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