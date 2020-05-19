شكرا لقرائتكم خبر عن رغم خطورته.. «ترامب» يدافع عن «هيدروكسي كلوروكين» والان نبدء بالتفاصيل
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، عن قراره استخدام العقار الخاص بعلاج الملاريا لمواجهة فيروس كورونا المستجد على الرغم من التحذيرات الطبية، قائلا إن الأمر يرجع للأفراد لاتخاذ قرارهم في هذا الشأن.
وقال ترامب للصحفيين خلال زيارته للكونجرس الأمريكي إنه يعتقد بأن عقار هيدروكسي كلوروكين "يعطيك مستوى إضافيا من الأمان" لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك. وأضاف: "سيتعين على الناس أن يتخذوا قرارهم بأنفسهم".
وحذرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة التي قد تنجم عن استخدام هذا العقار لعلاج مرضى كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.
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