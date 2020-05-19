وزير التعليم يتحدث عن خيارين لإكمال العام الدراسي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، وجود خيارين من أجل إكمال العام الدراسي الحالي.
وقال كاظم على صفحته بموقع (فيس بوك)، إن "الخيار الأول هو وضع كورس مكثف عند رفع الحظر بشكل كلي وعودة الدوام الرسمي إلى الجامعات"، مبيناً أن "الخيار الآخر يتمثل بتمديد العام الدراسي حتى بداية العام الدراسي الجديد اذا لم نتمكن من العودة إلى الجامعات".
وأضاف، أن "التعليم الإلكتروني يستمر العمل به وهو وضع لغرض تواصل الطالب مع الأستاذ في هذا الظرف الاستثنائي"، مستدركاً: "لكن لا يمكن أن تكون الامتحانات إلكترونياً أو الامتحانات النهائية عبر التعليم الإلكتروني، بل يجب ان تكون ورقياً".
وأضاف، أن "التعليم الإلكتروني يستمر العمل به وهو وضع لغرض تواصل الطالب مع الأستاذ في هذا الظرف الاستثنائي"، مستدركاً: "لكن لا يمكن أن تكون الامتحانات إلكترونياً أو الامتحانات النهائية عبر التعليم الإلكتروني، بل يجب ان تكون ورقياً".
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