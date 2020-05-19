بالفيديو: إليسا تنشر مقطعاً من أغنيتها الجديدة

بمناسبة قدوم عيد الفطر، تستعد النجمة اللبنانية إليسا لطرح أغنيتها الجديدة "قهوة الماضي". وغردت النجمة عبر صفحتها على موقع "تويتر"، قائلة: " شو في ناس بحياتنا بيروحو ومنضل نذكرن بأبسط الإشيا، من النظرة للكلمة لفنجان القهوة. مرات الحق علينا ومرات الحق عا الوفا فينا... هيدي قصة قهوة الماضي".







والجدير بالذكر أن أغنية "قهوة الماضي" هي من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري.

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