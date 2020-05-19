شاهد.. قط يقوم بدور حارس مرمى محترف

تمتلك الحيوانات الأليفة العديد من المهارات، التي تجعل البعض يعتبرونها صديقتهم المفضلة لما يمكن أن تقدمه لهم من مرح وسعادة.
وتعد القطط من الحيوانات الأليفة، التي يحرص كثير من الناس ليس على تربيتها داخل منازلهم فقط، وإنما على ممارسة هواياتهم المفضلة معها، بحسب فيديو متداول على "تويتر" لقطة تقوم بدور حارس مرمى ماهر.
ويقوم صاحب القط الذي يرتدي زيا رياضيا بصنع شبكة تشبه مرمى كرة القدم، ويبدأ بتسديد تصويبات متتالية بكرة صغيرة نحو المرمى.
ويقوم صاحب القط الذي يرتدي زيا رياضيا بصنع شبكة تشبه مرمى كرة القدم، ويبدأ بتسديد تصويبات متتالية بكرة صغيرة نحو المرمى.
لكن المبهر أن ذلك القط يقوم بصد كل الضربات وإفشال كل محاولات هذا الشاب في إحراز هدف بقدمه أو حتى برأسه، بصورة تظهره وكأنه حارس مرمى محترف.
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