ضربة جديدة للبريميرليج

2020-05-19 | 22:35
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وذكرت شبكة "سكاي" البريطانية، أن "الدوري الإنجليزي الممتاز أعلن عن 6 اختبارات إيجابية بـ فيروس كورونا، من ثلاثة أندية فقط بعد المرحلة الأولى من الاختبار الشامل".
وأكدت الشبكة البريطانية، أنه "تم اختبار 748 لاعبًا وموظفًا في الأندية خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، على فيروس كورونا، ظهر منهم العدد السابق ذكره".
وسيتم عزل كلًا من اللاعبين والموظفين في الأندية التي تم اكتشاف منها إصابات، ذاتيًا لمدة سبعة أيام.
وأكد الدوري الإنجليزي عبر موقعه، أنه لن يتم تقديم أي تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد بسبب المتطلبات القانونية والتشغيلية بالتنسيق مع وزارة الصحة البريطانية.
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