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ضربة جديدة للبريميرليج

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2020-05-19 | 22:35

ضربة جديدة للبريميرليج

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أعلن الممتاز، اكتشاف 6 حالات مصابة بـ فيروس ، أثناء المرحلة الأولى من اختبارات الأندية قبل العودة للمنافسة.
ويدرس الدوري الإنجليزي العودة في حزيران المقبل، وتحديدًا 13 من الشهر ذاته، مع بروتوكول صحي يبدأ مع عودة اللاعبين للتدريبات اليوم الثلاثاء وغدًا.

وذكرت شبكة "سكاي" البريطانية، أن "الدوري الإنجليزي الممتاز أعلن عن 6 اختبارات إيجابية بـ فيروس كورونا، من ثلاثة أندية فقط بعد المرحلة الأولى من الاختبار الشامل".


وأكدت الشبكة البريطانية، أنه "تم اختبار 748 لاعبًا وموظفًا في الأندية خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، على فيروس كورونا، ظهر منهم العدد السابق ذكره".

وسيتم عزل كلًا من اللاعبين والموظفين في الأندية التي تم اكتشاف منها إصابات، ذاتيًا لمدة سبعة أيام.

وأكد الدوري الإنجليزي عبر موقعه، أنه لن يتم تقديم أي تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد بسبب المتطلبات القانونية والتشغيلية بالتنسيق مع وزارة الصحة البريطانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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