الحشد يحبط محاولة تسلل لـ'داعش' في جرف النصر

احبطت قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي، الثلاثاء، محاولة تسلل لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل.
وقال هيئة الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي ارادت التسلل والعبور لمنطقة العويسات بناحية جرف النصر، الا ان قوة من قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي تمكنت من افشال هذه المحاولة".
وأضاف أن "الهجوم اسفر عن إصابة أحد مقاتلي اللواء 47 بالحشد الشعبي بجروح طفيفة".
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