صحة كربلاء تُعلن عن مُغادرة 28 وافداً ومُلامساَ الحجر الصحي الإحترازي

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، عن مُغادرة 28 وافداً وملامساً الحجر الصحي في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة.

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظمفي بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "13 مُلامساَ لمُصابي كُورونا, و15 مُواطناَ وافداَ من خارج البلاد، ممَن تم حجرِهم لمدة أربعة عشر يوماً، غادروا الحجر الصحي الإحترازي، عقب التأكد من سلامتهم"، مبينا انه "لم تظهر عليهِم أعراضٍ جانبية، وذلك بعد أخذ العيَنات لهم, وظهور النتائج المختبرية التي أكدت خلوَهم من الإصابة بفيروس كُورونا".

واضاف أن "المحجُورين كانوا ضمن مسؤولية الفرق الطبية والصحية لقطاع الحسينية، وخضعوا طِوال مُدة بقائهم في الحجر الصحي الى رعاية طبيةٍ وصحيةٍ وخدمية مُشتركة مع إدارة المدينة، وبإشراف مُدير القطاع الصيدلاني رائد فضل عباس"، لافتا الى ان "عدد الوافدين المُتبقيَن 1٦ شخصاً، والمُلامسين61 شخصاً".